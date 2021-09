Apple TV+ a publié une vidéo des coulisses mettant en vedette les créateurs et le casting de The Morning Show 2. La deuxième saison de la série sera disponible sur Apple TV+ à partir du vendredi 17 septembre.

Reprenant après les événements « explosifs » de la première saison, cette saison verra l’équipe du Morning Show émerger des décombres des actions d’Alex (Jennifer Aniston) et de Bradley (Reese Witherspoon), dans une UBA renouvelée et un monde en mutation, où le l’identité est tout, et où la différence entre la façon dont nous nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.

Le casting verra à nouveau Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Les nouveaux visages qui rejoignent cette saison sont Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Cybil Richards, Tara Karsian, Valeria Golino et Julianna Margulies.

Toujours sur le thème TV+, nous tenons à préciser que l’acteur John Lithgow jouera aux côtés de Julianne Moore et Sebastian Stan dans le film original « Sharper », produit par Apple Films et A24. On ne sait pas encore quel sera le rôle de Lithgow dans le film, dont le tournage devrait commencer lundi.

« Sharper » est basé sur le scénario de « The Black List » de Brian Gatewood et Alessandro Tanaka, et suit les exploits d’un escroc (Moore) alors qu’il navigue dans les hauts échelons de New York. L’intrigue du film n’a pas été entièrement révélée, bien que le rapport indique que l’histoire se déroule dans les penthouses de la Cinquième Avenue aux « coins sombres » du Queens.