Tous les fans de jeux de match-3 apprécieront Zookkeeper World, un nouveau titre qui vient de débarquer sur Apple Arcade.

Zookkeeper, qui a diverti des millions de joueurs à travers le monde, est désormais disponible dans la version exclusive « World » pour Arcade. Ton but ? Résoudre des puzzles de match-3 pour créer votre zoo et le rendre unique au monde.

Vous devrez surmonter une série d’énigmes et collecter des pièces pour remplir votre zoo d’animaux mignons, de plantes et bien plus encore, afin d’augmenter son attractivité et d’attirer de plus en plus de visiteurs. En complétant les demandes des clients et du chef, le rang du zoo augmentera. Vous pouvez ensuite agrandir et personnaliser le zoo avec divers designs et décorations, rencontrer une famille de canards ou un chat calicot, ou même monter un OVNI. Serez-vous capable de trouver et collecter tous les animaux tout en collectant de plus en plus de gemmes ?

Vous trouverez également de nombreux niveaux spéciaux à compléter, tels que « All in 1 Move Challenge », où vous faites correspondre tous les animaux en un seul mouvement, et « MECH LEADER Challenge », où vous affronterez le MECH LEADER. Dans tous les cas, les gemmes peuvent être obtenues de différentes manières, par exemple avec un excellent score dans la mission Star Collection.

Zookkeeper World est disponible pour tous les abonnés Apple Arcade.