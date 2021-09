Apple a ajouté un nouveau produit à la liste des appareils obsolètes qui ne recevront plus de mises à jour et ne seront plus pris en charge par l’assistance. Il s’agit de la cinquième génération d’iPod touch 16 Go.

Cette variante spécifique de l’iPod touch 5 a été lancée en tant qu’option bas de gamme par rapport aux versions 32 et 64 Go lancées l’année précédente. De plus, le modèle 16 Go était proposé en argent uniquement et sans caméra arrière. À l’été 2015, Apple a lancé la sixième génération d' »iPod touch » qui présentait des performances améliorées. En 2019, la société a lancé la septième génération de ‌iPod touch‌, qui n’a pas été mise à jour depuis.

Apple classe les produits hors production depuis au moins sept ans comme « obsolètes ». Cela signifie qu’ils ne peuvent recevoir aucun service matériel d’Apple ou de ses fournisseurs de services.