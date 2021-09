Les mixages DJ sont pour la plupart absents des services de streaming « premium », principalement parce que le tri des redevances pour tous les échantillons est un cauchemar. Ces chansons peuvent avoir des centaines de détenteurs de droits, y compris le DJ, l’artiste original, les labels et même un festival ou un lieu. Pour remédier au problème, Apple a travaillé avec des labels, aussi bien majeurs qu’indépendants, sur un système qui identifie et rémunère les ayants droit directement sur un mix. Pour ce faire, la société a utilisé la technologie Shazam sur Apple Music.

Apple explique que son nouvel outil permettra au service de streaming de récompenser les créateurs individuels dans un mix DJ, même les artistes qui ont enregistré des chansons samplées. C’est également le premier grand service de streaming à le faire. En collaboration avec les DJ eux-mêmes ainsi que des festivals, clubs, promoteurs, commissaires et labels indépendants, la société travaille pour assurer une rémunération équitable. Apple dit que cela donnera aux mixes DJ une durée de conservation plus longue en ce qui concerne les revenus, car des pistes individuelles, des collections, des compilations et même des ensembles de festival complets seront disponibles pour être diffusés en tant qu’album studio sur Apple Music.

Il existe déjà des milliers de mix DJ sur Apple Music et d’autres seront bientôt ajoutés. La société a déjà commandé des mixes pour le Black Music Month et héberge du contenu des festivals numériques 2020 et 2021 de Tomorrowland.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se lance dans la gestion des redevances pour les mix DJ. En 2016, la société a commencé à s’associer à Dubset pour apporter du contenu auparavant sans licence à Music. Dubset a utilisé une base de données de clips Gracenote pour identifier et attribuer des droits. Le système permettait même aux artistes originaux d’interdire l’utilisation de leurs chansons dans les mixages et de limiter la quantité d’une piste pouvant être rejouée. Dubset a ensuite été acheté par Pex en 2020, pour analyser le contenu audio et vidéo des médias sociaux à la recherche de matériel sans licence. La nouvelle configuration d’Apple basée sur Shazam compare toutes les parties d’un mix à la bibliothèque de 75 millions de chansons d’Apple Music.