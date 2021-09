Les nouvelles réactions sur Twitter semblent désormais de plus en plus proches de la sortie officielle. Comme l’a confirmé la société, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en phase de test avancé.

Les nouvelles réactions Twitter offrent la possibilité de répondre aux tweets en utilisant des emojis, un peu comme sur Facebook ou iMessage. En plus de l’icône classique du cœur, quatre réactions supplémentaires sont actuellement testées qui incluent le visage avec des larmes de joie, le visage pensant, le battement des mains et le visage qui pleure. Le choix des réactions, selon Endgadget, serait le résultat d’enquêtes et de recherches menées par l’équipe de développement de Twitter.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

Forte de ces réactions, l’entreprise souhaite offrir à ses utilisateurs la possibilité de transmettre leur humeur à l’auteur d’un tweet. Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité est testée pour certains utilisateurs en Turquie, mais la société a fait savoir qu’elle avait l’intention d’inclure d’autres pays, en fonction de l’avancement des tests.

Il n’y a donc pas encore de détails concernant une éventuelle sortie officielle. Il ne nous reste plus qu’à attendre la fin de la phase de test. Quel impact auront ces nouvelles réactions dans le monde de Twitter ?