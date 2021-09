Football Manager, l’une des simulations de manager de football les plus populaires, est prêt à revenir sur iOS avec la nouvelle édition 2022 renouvelée.

L’annonce officielle de SEGA et Sports Interactive a évidemment aussi une date de sortie précise. Le nouveau titre managérial se déclinera en trois versions ; une version desktop également compatible macOS et deux versions mobiles, différentes l’une de l’autre en fonction de la plateforme de référence. Football Manager 2022 Touch arrivera sur iPad, tablettes Android et même Nintendo Switch tandis que Football Manager 2022 Mobile sera spécifique aux smartphones iOS et Android.

Toutes les versions seront officiellement disponibles à partir du 9 novembre. L’équipe de développement a bien évidemment promis de nombreuses améliorations au niveau de l’interface, conçues pour simplifier la gestion de votre équipe même avec des appareils tactiles. Il n’y a actuellement pas de détails plus précis, y compris le prix, mais nous espérons recevoir des mises à jour plus complètes.

Êtes-vous prêt à plonger dans une nouvelle aventure en tant que manager d’équipe ? Alors il ne vous reste plus qu’à attendre le 9 novembre !