Microsoft publiera bientôt une mise à jour de son application Microsoft Teams qui introduira l’intégration de CarPlay. De cette façon, vous pouvez rejoindre les réunions Microsoft Teams depuis votre voiture.

Microsoft a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dédiées aux équipes, pour souligner la focalisation continue sur le travail à distance et hybride. De plus, Microsoft a également révélé qu’il reportait indéfiniment le retour au travail en présentiel aux États-Unis en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Pour en revenir aux nouvelles fonctionnalités à venir dans Teams, il existe un support pour les caméras dites intelligentes, et dans les mois à venir, sur iOS, il y aura un support pour un nouvel accès rapide aux chats, aux réactions en temps réel et au tableau blanc Microsoft. Aussi, à partir de 2022, il sera possible d’intégrer la caméra dans PowerPoint, afin que votre vidéo puisse apparaître à côté de votre présentation.

Enfin, l’intégration de CarPlay arrive dans Microsoft Teams pour iOS ce mois-ci. Bien que l’application Teams ait déjà pris en charge l’intégration de CallKit, l’intégration complète avec CarPlay vous permettra d’utiliser pleinement CarPlay, y compris la prise en charge de Siri. Cependant, la fonctionnalité ne prendra en charge que le mode audio.