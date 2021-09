Microsoft a annoncé la disponibilité d’un nouveau firmware pour sa gamme de contrôleurs, un firmware qui profitera également aux utilisateurs iOS qui utilisent les manettes de Redmond.

La nouvelle mise à jour prend en charge le Bluetooth Low Energy pour les manettes Bluetooth Xbox One, les manettes sans fil Xbox Elite Series 2 et les manettes Xbox Adaptive. Parmi les nouveautés de ce nouveau firmware, nous trouvons une amélioration importante concernant la compatibilité avec iOS. Avec cette mise à jour, les contrôleurs se souviendront à la fois d’un hôte Bluetooth générique (comme l’iPhone) et d’une Xbox, afin que vous puissiez basculer rapidement et de manière transparente entre les appareils précédemment connectés en appuyant simplement deux fois sur le bouton d’appairage.

Cette nouveauté supprime enfin la procédure fastidieuse qui obligeait les utilisateurs à appairer à chaque fois la manette avec chaque appareil. Cette nouvelle mise à jour prend en charge la technologie Dynamic Latency Input, pour réduire la latence et améliorer considérablement l’expérience de jeu. Le nouveau firmware est actuellement en cours de déploiement pour les initiés.