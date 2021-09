Après les premiers indices il y a quelques mois, Twitter a officiellement annoncé le début des tests pour la nouvelle disposition bord à bord dans la chronologie des photos et des vidéos.

Twitter semble vouloir tirer pleinement parti des écrans plus grands afin d’offrir une meilleure vue des images et des vidéos dans la chronologie. Le nouveau design, actuellement testé sur iOS, s’inspirera d’Instagram, permettant aux images, vidéos et GIF d’utiliser toute la largeur de l’écran de votre smartphone.

Comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo teaser publiée ci-dessous, le changement de design offrira une meilleure vue du contenu multimédia. De plus, il reste la possibilité de toucher un contenu pour l’amener en plein écran et le regarder en mode paysage.

Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021