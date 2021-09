Un rapport d’enquête publié mardi illustre la force de lobbying massive qu’Apple a mise en place pour contrecarrer la législation américaine visant à modifier les politiques de l’App Store.

Selon des documents examinés par le Tech Transparency Project, Apple a appliqué des tactiques de lobbying agressives pour influencer l’opinion publique en Arizona, en Géorgie, au Dakota du Nord et dans d’autres États américains où la législation proposée menaçait la politique existante de l’App Store.

Bien qu’il existe des différences entre les différentes factures, les différents États visent à limiter le pouvoir d’Apple sur le marché des applications et à lever les restrictions sur les systèmes de paiement tiers actuellement interdits. En Arizona, par exemple, des projets de loi voulaient permettre aux développeurs d’accéder à des systèmes de paiement tiers intégrés, un changement qu’Apple et Google ont vivement contesté.

Selon le Tech Transparency Project, le lobbyiste d’Apple Stuart Goodman a rejoint des groupes de droite pour faire pression sur les républicains pour qu’ils votent contre cette proposition. Alors que la législation était à l’étude, Goodman a envoyé des lettres au président de l’Arizona House Commerce Committee de Michael Bowman, président de l’American Legislative Exchange Council (ALEC), et de Grover Norquist, chef d’Americans for Tax Reform, avertissant que les propositions qu’ils pourrait être interprété comme un excès de gouvernement qui a nui aux consommateurs.

La lettre de l’ALEC a été initialement envoyée aux législateurs du Dakota du Nord, qui ont ensuite rejeté un projet de loi similaire rédigé par un lobbyiste d’Epic Games en février. Un lobbyiste d’Apple a également envoyé la lettre à un représentant de l’État de Floride malgré l’absence de législation sur l’App Store en attendant un vote. Finalement, même l’Arizona n’a pas voté sur la réforme et la proposition a été gelée.

Il faut dire que l’ALEC, une organisation connue pour susciter la controverse avec ses efforts pour interdire les « villes sanctuaires », renforcer les droits des armes à feu et promouvoir le déni du changement climatique, est un partenaire étrange pour Apple, une entreprise qui, au cours de la dernière décennie, a promu de grandes à l’échelle des initiatives environnementales et a fait pression pour la réforme de l’immigration.

En Géorgie, le lobbyiste d’Apple Tyler Stephens de Republican Fierce Government Relations a envoyé une lettre au procureur général de l’État, Christopher Carr, faisant part de ses préoccupations concernant la constitutionnalité de quelques projets de loi de la Chambre et du Sénat qui auraient forcé Apple à autoriser les applications sur iOS. Les systèmes de paiement étaient également une cible de la législation.

Des rapports du mois dernier affirment également que des lobbyistes d’Apple ont menacé de retirer un investissement de 25 millions de dollars dans un collège fréquenté historiquement par des personnes de couleur et de suspendre toute discussion avec Kia pour un éventuel partenariat de plusieurs milliards de dollars lié à la construction de véhicules autonomes en Géorgie.

Après toutes ces actions de lobbying, aucun État n’a voté sur les projets de loi liés à l’App Store. Dans tous les cas, la société fait face à des enquêtes de la Chambre et du Sénat des États-Unis, ainsi que d’autres gouvernements en Europe et en Asie, et pour cette raison, elle a commencé à accorder plus de liberté aux développeurs.