WhatsApp s’efforce d’offrir aux utilisateurs la possibilité de gérer la visibilité du statut « Dernier accès » contact par contact, afin d’améliorer la confidentialité.

Comme indiqué par WABetaInfo, cette fonctionnalité est présente dans la dernière version bêta de l’application. Ceux qui utilisent WhatsApp savent que le statut « Dernier accès » d’un contact est en haut du fil de conversation et informe du moment où ce contact a ouvert et utilisé le service pour la dernière fois. Actuellement, il est possible de désactiver le statut « Dernier accès » pour tout le monde, uniquement pour les contacts enregistrés dans le carnet d’adresses ou pour aucun.

Une future mise à jour nous permettra cependant de désactiver ou d’activer l’option contact par contact. Dans les paramètres de confidentialité, WhatsApp ajoutera l’option « Mes contacts sauf … », qui vous permettra de sélectionner des contacts spécifiques afin qu’ils ne voient pas la dernière fois que vous avez utilisé le service de messagerie. Encore une fois, si vous désactivez votre dernier statut pour des contacts spécifiques, vous ne pourrez pas non plus voir le leur.

Comme d’habitude, on ne sait pas quand ces nouvelles options seront intégrées dans la version finale de l’application.