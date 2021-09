Apple a annoncé que le film Apple TV original « On the Rocks » sortira sur Blu-Ray et DVD à partir du mois prochain.

Pour le moment, la version Blu-Ray d’On The Rocks est disponible en précommande sur Amazon aux États-Unis au prix de 17,99 $, mais d’ici quelques semaines il devrait également arriver en France. La version physique du film est distribuée par Lionsgate et les premières livraisons débuteront le 26 octobre 2021.

Préoccupée par son mariage, une jeune mère new-yorkaise interprétée par Rashida Jones fait équipe avec son père playboy, interprété par Bill Murray, pour traquer son mari (Marlon Wayans) dans une comédie douce-amère écrite et réalisée par Sofia Coppola.

Le film raconte ensuite l’histoire de cette auteure riche (mais sans inspiration) nommée Laura qui est mère de deux filles et vit dans un immense appartement dans un quartier branché de New York. Déjà au début du film, elle commence à soupçonner que son mari Dean, un homme d’affaires bien connu, a une liaison. Puis le père de Laura, le riche coureur de jupons Felix, entre en scène et l’entraîne dans une série d’aventures dans le but de prendre Dean en flagrant délit.

On the Rocks est le premier film, mais pas le premier contenu Apple TV+ à être disponible sur Blu-Ray et DVD, car Apple a sorti des versions physiques de la série « Defending Jacob » avec Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell plus tôt cette année.