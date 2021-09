L’ouverture d’un nouvel Apple Store est toujours un événement pour les communautés locales et la même chose s’est produite à Changsha en Chine.

Situé dans la province du Hunan, il s’agit du premier Apple Store de Changsha et se situe au centre de la capitale provinciale.

« L’ouverture de cet Apple Store à Changsha était très excitante. C’est une ville riche d’un patrimoine culturel créatif et profond », a déclaré Deirdre O’Brien d’Apple.

Selon le communiqué de presse partagé par Apple, les clients entrant dans le magasin verront un design unique composé d’un mur-rideau en verre à double couche. De plus, le verre miroir aux effets de dégradé sera intégré au mur extérieur et pourra être transformé en changeant les couleurs et les animations à différents moments de la journée et de l’année.

Comme tous les autres magasins de la société, cet Apple Store de Changsha accueillera également des sessions Today At Apple. Ces cours quotidiens gratuits seront animés par des spécialistes Apple Creative Pro et fourniront aux visiteurs diverses instructions sur la meilleure façon d’utiliser les appareils Apple.

Ce nouvel Apple Store comprendra 100 employés qui pourront communiquer en chinois, anglais, japonais, coréen et français.

