Nikkei Asia confirme également qu’Apple devra payer plus cher pour acheter les puces de ses appareils et cela pourrait avoir des répercussions sur les prix finaux payés par les clients.

TSMC, le principal fournisseur de processeurs d’Apple, est en train d’augmenter ses prix suite à l’augmentation de l’inflation dans l’industrie causée par la pénurie mondiale de puces. Selon les dernières rumeurs, les hausses de prix prévues par le TSMC seront les plus élevées de la dernière décennie.

Même avant ce choix, les puces de TSMC étaient environ 20% plus chères que celles de ses concurrents directs, mais désormais la société s’est non seulement engagée à investir 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour répondre aux demandes croissantes des clients, mais a également réitéré qu’il augmentera les prix dans les semaines à venir.

L’un des objectifs de TSMC est également d’empêcher ses clients de commander plus de puces qu’ils n’en ont besoin dans l’espoir d’avoir plus de marge de manœuvre sur la ligne de production. Pour cette raison, les clients devront négocier des conditions de production spécifiques avant que les augmentations ne prennent effet le 1er octobre.

Dans tous les cas, la société travaille toujours sur les commandes existantes, ce qui signifie que le plus grand impact des augmentations de prix se fera sentir plus fortement en 2022, lorsque la capacité de production sera étendue et que les commandes existantes seront complétées. Nikkei a également déclaré que les développeurs de puces comme Qualcomm transmettraient les augmentations de prix souhaitées par TSMC aux fabricants d’appareils comme Apple. Et n’oublions pas que TSMC fabrique directement des puces Apple comme l’A14 et la M1.

L’effet sur les prix de détail des appareils tels que les smartphones et les ordinateurs devrait être important. On suppose qu’en 2022, les marques d’électronique grand public augmenteront les prix de détail de leurs modèles haut de gamme pour compenser l’impact sur les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

En outre, les prix des puces devraient également rester élevés dans les années à venir, car les clients demandent des processus de fabrication de plus en plus avancés et des puces de plus en plus petites. Le marché ne devrait se réajuster et corriger la poussée haussière que lorsque la demande diminuera.

Pour l’iPhone 13, en revanche, il ne devrait y avoir aucun risque, comme on le pensait ces derniers jours.

