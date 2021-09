Certains appareils Apple joueront un rôle très important dans une mission SpaceX qui enverra en orbite un équipage composé exclusivement de civils.

L’Apple Watch Series 6, l’iPhone 12 Pro et l’iPad mini participeront à une série d’expériences sur la santé conçues pour examiner l’impact des vols spatiaux sur le corps humain.

L’équipage de la mission Inspiration4 effectuera une série d’expériences sur la santé humaine et les performances personnelles au cours d’une mission prévue de trois jours sur une orbite de 575 kilomètres, plus loin de la Terre que tout autre vol spatial habité depuis la réparation du télescope spatial Hubble. .

La société aérospatiale collabore avec le Baylor College of Medicine’s Translational Research Institute for Space Health (TRISH) et les enquêteurs de Weill Cornell Medicine sur le projet qui recueillera des données environnementales et biomédicales, ainsi que des échantillons biologiques, auprès des quatre membres d’équipage de la mission, également avec iPhone, iPad et Apple Watch.

« C’est une série de projets assez difficile pour Apple », a déclaré à SpaceExplored Jimmy Wu, ingénieur biomédical principal chez TRISH et instructeur pour le Center for Space Medicine du Baylor College of Medicine. « Ce qui est vraiment cool car le produit parle de lui-même ».

Au cours de la mission, Apple Watch collectera « l’activité ECG, les mouvements, le sommeil, la fréquence et le rythme cardiaques, la saturation en oxygène du sang, le bruit de la cabine et l’intensité lumineuse », selon SpaceX. Les lectures doivent également être collectées à partir du véhicule SpaceX Crew Dragon.

Les membres d’équipage effectueront d’autres évaluations cognitives avec l’application Cognition sur l’iPad mini, un logiciel utilisé par des études de recherche financées par la NASA.

L’iPhone 12 Pro sera plutôt associé à l’appareil Butterfly IQ+ Ultrasound pour scanner les organes de l’équipage. L’évaluation aidera à déterminer si des experts non médicaux peuvent utiliser le guide d’intelligence artificielle Butterfly IQ+ pour acquérir des images de qualité clinique sans assistance au sol.

D’autres tests comprendront la collecte et l’examen de gouttes de sang à l’aide d’un dispositif de dosage immunologique à flux vertical (VFI), des évaluations de l’équilibre et de la perception et la collecte d’échantillons biomédicaux.

Inspiration4 devrait être lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 14 septembre.