Selon une proposition du gouvernement allemand à l’Union européenne, les fabricants de smartphones, dont Apple, devraient être tenus de fournir des correctifs de sécurité et des pièces de rechange pour les iPhone et autres appareils pendant sept ans, afin de réduire l’impact environnemental.

Le gouvernement fédéral allemand a entamé des négociations avec la Commission européenne pour modifier les propositions concernant la réparation et l’assistance des smartphones et tablettes. La Commission européenne s’efforce de pousser les fournisseurs d’appareils à proposer des composants et une assistance pendant cinq ans, tandis que l’Allemagne en veut plus. Concrètement, l’UE a l’intention d’appliquer les cinq ans de mises à jour aux smartphones et tablettes, mais alors que les composants pour smartphones doivent être disponibles pendant au moins cinq ans, pour les tablettes, il passera à six ans. Le ministère fédéral de l’Économie, quant à lui, souhaite que ces obligations soient étendues à sept années complètes. Mais cela ne s’arrête pas là, en fait l’Allemagne veut qu’Apple et d’autres sociétés proposent des pièces détachées pour iPhone, et plus, à « un prix raisonnable ».

Fabricants contre cette proposition

L’Allemagne soutient également la décision de la Commission européenne d’introduire une étiquette énergétique et un indice de réparabilité, pour montrer à quel point les appareils peuvent être réparés facilement. Ce mouvement, cependant, n’est pas bien reçu par les producteurs, bien sûr. DigitalEurope, qui inclut Apple en tant que membre avec Google et Samsung, fait pression pour « seulement » trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour fonctionnelles. De plus, DigitalEurope estime que seuls les composants tels que les batteries et les écrans devraient être proposés, car les autres composants tombent rarement en panne.

Le débat est ouvert et va certainement durer un certain temps, car l’UE devrait présenter sa proposition d’ici 2023. Pendant ce temps, en avril 2021, les ministres espagnols ont approuvé une norme nationale de protection des consommateurs, qui oblige les entreprises à vendre des produits avec un garantie de trois ans, ainsi que l’augmentation de la disponibilité des pièces de rechange de cinq à dix ans.