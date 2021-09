La nouvelle voiture électrique i4 de BMW offrira l’une des expériences CarPlay les plus intégrées de tous les temps.

BMW décrit l’expérience Apple ‌CarPlay‌ dans l’i4 comme super intégrée et encore plus fluide, grâce aux deux écrans incurvés et à l’affichage tête haute. Les trois écrans peuvent afficher les informations ‌CarPlay‌ en même temps.

La BMW i4 est équipée d’iDrive 8, qui prend en charge le sans fil Apple ‌CarPlay‌, les instructions détaillées Apple Plans dans l’affichage tête haute et les indications routières dans le combiné d’instruments. Le grand écran de l’écran de contrôle affiche clairement toutes les applications disponibles dans le menu système. Les applications préférées de l’utilisateur peuvent être lancées rapidement via le menu principal ou la barre d’outils. Les applications de streaming musical et de communication sont désormais également intégrées dans BMW iDrive 8 et sont affichées comme sources originales dans le menu principal, permettant aux clients de profiter pleinement de toutes les différentes fonctions :

« De nombreux véhicules récents qui intègrent ‌CarPlay‌ ont déjà des informations directionnelles détaillées fournies par Apple Plan sur l’écran devant le conducteur, mais l’intégration complète de BMW dans l’ensemble du système est l’une des premières du genre. »

Les directions et les cartes détaillées d’Apple sur le deuxième écran sont prises en charge dans CarPlay à partir d’iOS 13, mais BMW est parmi les premiers à implémenter l’affichage complet dans le deuxième groupe d’instruments. BMW profitera également d’un grand nombre de fonctionnalités Apple comme le mode nuit indépendant pour le flux H.246.

La BMW i4 sera lancée en Europe d’ici la fin de l’année.