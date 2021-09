Ces derniers temps, WhatsApp semble enfin plus actif en termes de nouvelles fonctionnalités. Comme vu il y a quelques semaines, l’entreprise travaille sur une nouvelle fonction qui introduira des réactions aux messages.

Comme pour les réactions sur Facebook, avec cette nouvelle fonction, il sera possible de taguer un commentaire à l’aide d’émojis. Selon ce qui a été révélé par le portail WABetainfo, il sera possible de juger le commentaire avec n’importe quel emoji, contrairement à iMessage qui n’offre au contraire qu’un cercle restreint de réactions. À noter également que les réactions ne seront pas anonymes, donc dans un groupe nous pourrons connaître les auteurs des réactions positives et négatives.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read « 999+ ».

• Everyone can see who reacted to a message.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021