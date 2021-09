Une nouvelle offre d’emploi publiée sur le site Web d’Apple révèle que l’entreprise recherche des experts en solutions pour les architectures RISC-V.

Cela signifie que les futures conceptions de processeurs Apple pourraient implémenter la technologie open source RISC-V. L’annonce, en fait, recherche explicitement un programmeur expert en architectures RISC-V, ayant également une connaissance pratique de la microarchitecture NEON des cœurs présents dans les processeurs ARM.

Les programmeurs embauchés pour cette activité rejoindront le groupe Vector and Numerics d’Apple, qui est chargé de « concevoir et améliorer divers sous-systèmes intégrés fonctionnant sous iOS, macOS, watchOS et tvOS ».

Comme l’a noté Tom’s Hardware, il semble qu’Apple déploie déjà RISC-V, au moins en interne, et pour le moment, on ne sait pas si la société a déjà intégré cette technologie dans les derniers produits sur lesquels elle travaille.

« Vous travaillerez dans une équipe interfonctionnelle SW et HW qui met en œuvre des solutions RISC-V innovantes et des routines de pointe », indique l’annonce. « Cette technologie sert à prendre en charge le calcul nécessaire pour des choses comme l’apprentissage automatique, les algorithmes de vision, le traitement du signal et de la vidéo ».

RISC-V est un jeu d’instructions relativement nouveau qui est généralement utilisé dans les applications à faible performance, bien que l’architecture se développe rapidement dans d’autres domaines. On ne sait pas comment Apple a l’intention d’intégrer RISC-V, bien que la société puisse en fait éviter les frais de licence pour les cœurs vectoriels ARM en adoptant cette architecture. Tous les Apple Silicon actuels, y compris les SoC des séries A et M, ainsi que la série S et d’autres conceptions de système en boîtier, utilisent des cœurs ARM personnalisés.

Il est peu probable que l’intégration RISC-V surpasse ARM, du moins à court terme.