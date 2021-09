Spotify a toujours critiqué Apple pour ses politiques sur l’App Store. Maintenant, le directeur juridique et le fondateur/PDG de Spotify ont commenté l’actualité concernant les changements attendus sur l’App Store à partir de 2022.

L’une des plus grandes plaintes de Spotify est qu’il ne peut pas faire savoir aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad qu’ils peuvent s’abonner à son service de streaming musical à moindre coût directement via Spotify au lieu d’utiliser des achats intégrés. Tout cela, cependant, est sur le point de changer. À partir de 2022, Apple permettra aux développeurs d’informer les clients sur les options de souscription et de gestion des abonnements en dehors de l’App Store.

Bien qu’Apple mentionne que les changements n’affectent que les applications « reader », la société souligne que cela inclura les applications qui offrent des abonnements à des contenus tels que des magazines numériques, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique et des vidéos. À l’heure actuelle, cependant, les détails sur la façon dont les lignes directrices apparaîtront et seront appliquées ne sont pas encore tout à fait clairs.

This is a step in the right direction, but it doesn’t solve the problem. App developers want clear, fair rules that apply to all apps. Our goal is to restore competition once and for all, not one arbitrary, self-serving step at a time. We will continue to push for a real solution https://t.co/vzIoBpZQr1

