Apple TV+ a obtenu les droits du film documentaire « The Fight Before Christmas« , qui suit l’histoire d’un homme du nord de l’Idaho qui planifie un énorme événement de Noël dans son quartier.

Le documentaire, qui arrivera sur Apple TV+ le 26 novembre, se concentre sur l’histoire du célèbre, du moins aux États-Unis, « l’avocat épris de Noël » Jeremy Morris, dont les plans pour organiser un grand événement de Noël dans sa communauté déclencher une lutte controversée.

Les ennuis commencent lorsque l’association des propriétaires du quartier informe Morris que les célébrations prévues violent les règles de la région. À ce stade, une lutte acharnée entre l’homme et l’association s’ensuit, et les choses vont devenir incontrôlables.

« The Fight Before Christmas » marque les débuts en tant que réalisatrice de Becky Read, qui a produit « Three Identical Strangers », un documentaire de 2018 qui raconte la vie de triplés qui se sont réunis accidentellement après avoir été adoptés par différentes familles.

Le documentaire est produit par Julia Nottingham et Lisa Gomer Howes, avec Chris Smith en tant que producteur exécutif. L’arrivée sur Apple TV+ est attendue le 26 novembre.