Dickinson, l’une des premières séries télévisées à débarquer sur Apple TV+, s’achèvera avec la troisième saison.

Comme annoncé par Apple, la troisième saison de Dickinson sera disponible à partir du 5 novembre et marquera également la fin de la série. Dans les nouveaux épisodes, Emily Dickinson (interprétée par Hailee Steinfeld) voit sa productivité poétique décliner de jour en jour pendant la guerre de Sécession et en raison d’une bataille qui divise sa propre famille. La poétesse essaie de combler le fossé qu’elle sent de plus en plus fort autour d’elle, se demandant si l’art peut garder l’espoir vivant et si l’avenir peut être meilleur que le passé.

« Dickinson » est joué par Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche et Jane Krakowski, ainsi que Wiz Khalifa, qui joue Death. Les stars invitées incluront Billy Eichner, Chloe Fineman, Zosia Mamet, Will Pullen et d’autres.

Les trois premiers épisodes sortiront le 5 novembre, tandis que les sept autres suivront un calendrier de sortie hebdomadaire tous les vendredis.