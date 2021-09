Shedeur Sanders, fils de la star de la NFL Deion Sanders, est le premier athlète universitaire à signer un accord de partenariat avec Beats pour promouvoir la marque.

Shedeur Sanders est désormais officiellement ambassadeur Beats et a déjà réalisé une vidéo publicitaire pour l’entreprise. Comme l’a rapporté le magazine People, ce partenariat intervient après que la NCAA a décidé que les étudiants-athlètes peuvent désormais gagner de l’argent grâce à leur nom et leur image.

« Les gens ne comprennent pas combien de travail et de temps que vous consacrez au sport », dit Shedeur. « Vous restez seul à l’école tard et tout le temps et le travail acharné qui ont été consacrés au sport peuvent désormais être récompensés. C’est super ».

Shedeur qualifie sa collaboration avec Beats de « réelle » parce qu’il a grandi en utilisant les écouteurs de la marque pour écouter sa musique préférée.

Dans une vidéo diffusée dans ces heures et intitulée « Legendary : Shedeur Sanders x Beats by Dre », la société accueille le footballeur.

« Bienvenue dans la famille Beats, Shedeur Sanders. C’est le début de quelque chose de légendaire. »

Dans la vidéo, le quart-arrière dit que Beats est sa « marque personnelle » et montre certains des écouteurs Beats qu’il utilise, tels que les nouveaux Beats Studio Buds. Dans la séquence, Shedeur apparaît également avec des écouteurs Studio3 Wireless.