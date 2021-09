L’application Grain propose des réglages avancés des couleurs de vos vidéos, directement depuis l’iPhone ou l’iPad.

Grain se présente comme une application destinée en priorité aux professionnels du secteur, mais cela ne veut pas dire que les moins expérimentés auront du mal à l’utiliser. Grâce à une interface très intuitive, en effet, l’application propose de multiples réglages pour éditer et améliorer les vidéos, y compris des curseurs qui vous permettent de régler la température de couleur, la luminosité, les ombres, la teinte, la vivacité et le contraste.

Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités encore plus avancées, Grain propose également un réglage de la courbe et la roue chromatique complète, avec des effets intégrés pour ajouter du grain, de la distorsion, du flou, de la lumière et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour l’étalonnage des couleurs est ici et les fonctions sont également adaptées à des retouches plus professionnelles.

Une autre fonctionnalité très intéressante est que les utilisateurs peuvent créer leurs propres préréglages avant même de choisir la vidéo à éditer. Ces préréglages peuvent être enregistrés afin que vous n’ayez pas à répéter les mêmes réglages pour chaque vidéo individuelle.

Grain est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit inclus. La licence à vie coûte 69,99 €, mais il existe également des options mensuelles à partir de 4,99 € par mois.