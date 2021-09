Apple a annoncé qu’au début de l’année prochaine, il y aura une nouvelle importante pour tous les développeurs qui distribuent des applications via l’App Store.

Grâce à cette concession, une enquête de la Japan Fair Trade Commission (JFTC) est close au Japon. Plus précisément, la mise à jour permettra à ceux qui développent des applications de « reader » (c’est-à-dire des applications de visualisation de contenu) d’inclure un lien dans l’application vers leur site pour permettre aux utilisateurs de configurer ou de gérer un compte.

Bien que l’accord ait été signé avec le JTFC, Apple appliquera ce changement à l’échelle mondiale à toutes les applications « reader » du magasin qui fournissent du contenu ou des abonnements à du contenu numérique précédemment acheté pour des magazines, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique et de la vidéo.

Dans tous les cas, Apple explique que pour garantir une expérience utilisateur fluide et sécurisée, les directives de l’App Store exigent toujours que les développeurs vendent des services numériques et des abonnements via le système de paiement intégré d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications de « reader » n’offrent pas l’achat de biens et services numériques intégrés à l’application, Apple a convenu avec le JTFC de permettre aux développeurs de ces applications de partager un lien unique vers leur site Web pour aider l’utilisateur à configurer et gérer votre compte.

Avant que le changement n’entre en vigueur au début de 2022, Apple mettra à jour les directives et le processus de révision. En outre, Apple aidera également les développeurs d’applications « lecteurs » à protéger les utilisateurs lorsqu’ils se connectent avec un lien vers un site Web externe pour effectuer des achats.

« La confiance dans l’App Store est tout pour nous. L’objectif de l’App Store est toujours de créer une expérience sûre et sécurisée pour les utilisateurs tout en les aidant à trouver et à utiliser d’excellentes applications sur les appareils qu’ils aiment », a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow qui supervise l’App Store. « Nous avons un grand respect pour la Commission japonaise du commerce équitable et apprécions le travail que nous avons accompli ensemble, qui aidera les développeurs d’applications de lecture à faciliter la configuration et la gestion de leurs applications et services par les utilisateurs, tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs et en préservant leur confiance. »

Cette mise à jour fait suite à une série de modifications apportées à l’App Store annoncées la semaine dernière, qui offrent aux développeurs plus de flexibilité et de ressources pour se connecter avec les clients, ajuster les prix et développer leur activité. La semaine dernière, Apple a également lancé le News Partner Program, pour soutenir le journalisme local et aider les maisons d’édition sur l’App Store.