La gamme AirPods d’Apple a perdu des parts de marché sur le marché mondial des écouteurs sans fil, mais le lancement du nouveau « AirPods 3 » devrait inverser la tendance.

Une nouvelle étude de marché de Counterpoint indique que l’intérêt des clients pour le marché Total Wireless Stereo (TWS) a diminué à l’échelle mondiale au deuxième trimestre 2021, par rapport au premier trimestre. Aux États-Unis, par exemple, les ventes n’ont augmenté que de 1% par rapport au trimestre précédent. Malgré cela, d’année en année, le marché des écouteurs sans fil a augmenté de 27%.

Apple reste le leader du marché, mais a perdu une part importante du volume et de la valeur des ventes malgré la forte baisse des prix des AirPods. Cependant, cette baisse n’inquiétera guère l’entreprise. En fait, le lancement des AirPod de troisième génération est prévu pour le mois prochain, ce qui pourrait être un énorme succès. Cela fait des années depuis le lancement des AirPods 2 et AirPods Pro, il est donc plausible que les utilisateurs attendent la sortie de la prochaine génération. Malgré la dépréciation des modèles actuels, il est fort probable que les AirPods 3 puissent pousser les ventes globales des écouteurs Apple TWS au-delà de 80 millions par an.

Immédiatement après Apple, nous trouvons des entreprises comme Xiaomi et Samsung. Xiaomi s’est distingué sur le segment des produits disponibles à moins de 100 dollars, tandis que Samsung a conquis une large part du segment premium. L’acteur indien boAt a réalisé de gros gains grâce à la reprise du marché domestique, atteignant la neuvième place mondiale, son meilleur résultat jamais enregistré.

Combien d’entre vous attendent le lancement des nouveaux AirPods 3 d’Apple ?