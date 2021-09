Une nouvelle étude confirme que les développeurs se désintéressent de la sortie de nouvelles applications sur le Mac App Store.

Les données collectées par AppFigures nous indiquent que le nombre moyen de nouveaux titres publiés sur le Mac App Store était de 343 applications par mois en 2021, les mois de juin et juillet étant encore pires avec moins de 300 nouvelles versions. En 2020, la moyenne était de 392 applications par mois.

Il convient de noter qu’Apple ne fournit pas de métriques exactes sur le nombre de nouvelles applications publiées sur l’App Store, ni pour iOS ni pour macOS, ce qui signifie que les analyses ne sont basées que sur des estimations. Cela dit, la version iOS de l’App Store est beaucoup plus populaire, avec une moyenne d’environ 100 000 nouvelles applications ou mises à jour par semaine.

Parmi les raisons expliquant la différence avec le Mac App Store, il y a certainement en premier lieu le fait que les Mac sont moins courants que les appareils iOS tels que les iPhone et les iPad. De plus, sur macOS, il y a beaucoup plus de liberté et il est également possible de distribuer des applications de manière alternative, comme le site officiel de la maison de logiciels. Sur iOS, tout cela est (pour le moment) impossible, à moins de le jailbreaker.

Cela pourrait changer à l’avenir. Apple poursuit une plus grande intégration entre le Mac et l’iPad, également grâce aux puces Apple Silicon basées sur ARM qui, en fait, permettent aux développeurs de programmer simultanément pour macOS et iOS/iPadOS avec une relative facilité. Pour le moment, cependant, seuls quelques développeurs iOS ont porté leurs produits sur macOS.