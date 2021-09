Apple a annoncé les premiers États des États-Unis à prendre en charge l’utilisation de permis de conduire et de cartes d’identité dans l’application Wallet.

Apple avait annoncé cette nouveauté avec iOS 15, sans toutefois révéler quand et comment elle serait activée. Aujourd’hui, la société affirme que sept États américains ont signé un accord pour accepter également les documents d’identité et les permis de conduire sur Apple Wallet.

Les deux premiers États seront l’Arizona et la Géorgie, suivis peu après par le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. Dans le même temps, la Transportation Security Administration (TSA) autorise également certains contrôles de sécurité des aéroports à fonctionner avec Apple Wallet.

« L’ajout de permis de conduire et de cartes d’identité à Apple Wallet est une étape importante dans notre vision de remplacer le portefeuille physique par un portefeuille mobile sécurisé et facile à utiliser », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et Apple Wallet. « Nous sommes ravis que la TSA et tant d’États soient déjà à bord pour aider à donner vie à cette nouveauté pour les voyageurs à travers le pays qui n’utilisent que leur iPhone et Apple Watch, et nous sommes déjà en pourparlers avec de nombreux autres États pour couvrir l’ensemble pays ».

« Cette initiative innovante de permis de conduire mobile et de carte d’identité numérique permettra aux voyageurs d’avoir une expérience de paiement plus fluide et plus rapide avant un voyage », a déclaré David Pekoske, PDG de TSA.

Apple n’a pas annoncé de date de lancement spécifique, ni annoncé quand cette fonctionnalité sera également activée en dehors des États-Unis. Bien sûr, vous aurez besoin d’iOS 15 sur l’iPhone, nous en reparlerons donc à l’automne.