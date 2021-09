Telegram est mis à jour vers la version 8.0 et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que la diffusion en direct illimitée et le transfert flexible.

Telegram 8.0 ajoute la possibilité d’activer des flux en direct illimités, ce qui vous permet de diffuser des vidéos et de partager votre écran avec un nombre illimité de téléspectateurs. Pour démarrer une diffusion en direct, appuyez simplement sur « Chat vocal » dans les groupes ou « Diffusion en direct » dans nchannels sur la page de profil d’une communauté dont vous êtes administrateur.

Une autre nouveauté concerne le Transfert flexible, qui vous permet de toucher l’étiquette « Transférer le message » au-dessus du champ de texte pour prévisualiser ou modifier la manière dont les messages seront envoyés. Entre autres fonctionnalités, vous pouvez masquer ou afficher le nom de l’expéditeur d’origine, supprimer ou conserver les légendes des messages multimédia et sélectionner ou désélectionner les messages pour modifier ceux qui seront transférés.

Avec la fonction Passer à la chaîne suivante, vous pouvez faire défiler les chaînes que vous suivez sans revenir à votre liste de discussion. Lorsque vous atteignez le bas d’une chaîne, vous pouvez balayer vers le haut pour accéder à la prochaine chaîne non lue.

En ce qui concerne les autocollants, vous pouvez désormais découvrir les autocollants présentés au-dessus de la section « Récemment utilisés » dans votre panneau d’autocollants et localiser facilement vos ensembles d’autocollants lorsque vous faites glisser la barre supérieure. De plus, les aperçus zooment pour vous donner une meilleure vue et vous pouvez savoir quand l’autre utilisateur du chat recherche des autocollants (le statut « choisit un autocollant » sera affiché).

Enfin, avec le compteur de commentaires non lus, vous pouvez savoir combien de commentaires non lus il y a lorsque vous ouvrez les commentaires d’une chaîne.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.