Apple a officiellement réactivé les réservations pour les sessions Today at Apple dans de nombreux Apple Store en Europe.

Alors que les sessions en magasin aux États-Unis ont été reportées à une date ultérieure, en Europe, il est possible de réserver une session Today at Apple dans la plupart des Apple Store. En France, vous pouvez, par exemple, réserver des sessions dédiées à l’art pour les enfants et aux premiers pas avec le Mac. Il en va de même en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Les sessions « Today at Apple » en magasin avaient été interrompues en mars 2020 en raison de la propagation du COVID-19 dans le monde.