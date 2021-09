Apple Arcade est sur le point d’accueillir un autre classique iOS à succès, nous parlons du jeu Crossy Road, inspiré de Frogger.

Sur la liste des jeux « à venir » sur Apple Arcade, beaucoup seront également ravis de voir Crossy Road. Le développeur Hipster Whale ne lancera le jeu pour iPhone et iPad que lorsqu’il arrivera sur la plate-forme. Pour le moment, aucune date de lancement précise n’a été annoncée. Sur la base de l’expérience passée, nous pouvons supposer que nous devrons attendre environ un mois.

En attendant, appuyez simplement sur le bouton « Obtenir » dans la liste des applications sur Apple Arcade, afin que le système télécharge le jeu sur votre appareil dès qu’il sera disponible. De plus, Crossy Road Castle est déjà disponible sur Apple Arcade, un jeu de style runner sans fin, spin-off de la série Crossy Road.

Parmi les autres titres lancés prochainement sur Apple Arcade, citons LEGO Star Wars Battles, Castlevania: Grimore of Souls, Temple Run: Puzzle Adventure, Zen Pinball Party, MasterChef: Let’s Cook, Layton’s Mystery Journey et plus encore.