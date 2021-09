Dans le dernier épisode de la série de podcasts Apollo Effect, l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a discuté du potentiel d’une « Apple Car » pour révolutionner l’industrie automobile grâce à l’intégration verticale du matériel, des logiciels et des services. Huberty a également fait l’éloge du PDG d’Apple, Tim Cook, notant que feu Steve Jobs en aurait été fier.

Huberty pense qu’Apple obtient de meilleurs résultats lorsqu’elle propose une intégration verticale, comme en témoigne l’iPhone, et pour cette raison, il est convaincu que l’Apple Car suivra cette voie avec une voiture développée par l’entreprise à la fois du côté matériel et logiciel.

« Lorsqu’on réfléchit à ce qui différenciera la voiture du futur, l’un des points sera certainement d’être créatif autour des nouvelles chaînes d’approvisionnement. Le succès concerne l’intégration verticale de différents composants, la conception matérielle, les logiciels et, en fin de compte, les services qui peuvent être fournis dans cette voiture. Il s’agit de la confiance et de la crédibilité des consommateurs, et bien sûr de l’image de marque, qui est la clé lorsqu’il s’agit d’un produit de consommation. Et toutes ces catégories sont celles dans lesquelles Apple est leader. »

Huberty a déclaré qu’une fois qu’Apple pourra « fabriquer la bonne machine », l’entreprise pourra commencer à intégrer tous ses services. Par exemple, avec Apple Music pour tous et Apple TV+ et Apple Arcade disponibles pour les passagers.

Quant à l’ère Tim Cook, l’analyste estime que Steve Jobs serait fier de cette Apple et du travail accompli par l’actuel PDG.

« Je pense vraiment que Tim Cook a fait un travail assez phénoménal en perpétuant l’héritage de Steve Jobs et en le protégeant tout en créant simultanément son propre héritage. Steve s’est beaucoup concentré sur le design et l’innovation et à se frayer un chemin dans ces deux domaines. Tim a permis à la culture de l’entreprise de perdurer sur ce front, mais en même temps, il a superposé certains des aspects les moins visibles et les plus difficiles à mesurer, tels que les avantages sociaux, les dons de bienfaisance et la responsabilité environnementale.

Je pense que Steve serait très fier de la façon dont Tim a construit son héritage en protégeant la culture et la différenciation de l’entreprise autour du design et de l’innovation qu’il a initiés. »