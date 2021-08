Un peu plus d’un an après le lancement officiel de son Racial Equity and Justice Initiative (REJI) de 100 millions de dollars, Apple investira 30 millions de dollars supplémentaires pour étendre davantage ses efforts.

De nouveaux engagements permettront à Apple d’élargir l’accès de plus de personnes à l’éducation, d’aider plus de fondateurs et de créateurs d’applications issus de milieux sous-représentés, y compris un nouveau groupe d’entrepreneurs hispaniques/latinos, et d’investir davantage dans les organisations de justice pénale et de justice environnementale.

Les 30 millions de dollars supplémentaires seront utilisés « pour soutenir les étudiants, les innovateurs et les organisations qui ouvrent la voie à la création d’un monde plus inclusif et plus juste ».

Ces nouveaux projets comprennent un centre d’innovation mondial pour l’équité des institutions au service des hispaniques, des initiatives éducatives élargies pour les collèges de personnes historiquement noires (HBCU), de nouvelles initiatives pour l’Apple Entrepreneur Camp Immersive Tech Lab pour les fondateurs et développeurs hispaniques/latinos, et un financement pour ceux qui travaillent à faire progresser la réforme de la justice pénale et la justice environnementale.

Voici les mots de Tim Cook :

« L’appel à construire un monde plus juste et plus équitable est urgent, et chez Apple, nous ressentons une responsabilité collective de contribuer à faire avancer le progrès. Les engagements que nous partageons aideront les jeunes leaders d’aujourd’hui et de demain à démarrer de nouvelles entreprises, à développer des innovations de rupture et à inspirer les autres à se joindre à la lutte pour la justice. Nous sommes reconnaissants à toutes les organisations pionnières avec lesquelles nous nous associons pour leur dévouement inlassable à l’équité alors que nous collaborons pour un avenir meilleur. »