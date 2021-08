Le dernier album de Kanye West a déjà atteint un nouveau record pour l’album pop le plus diffusé en 2021 sur Apple Music, avec 60 millions d’écoutes aux États-Unis en seulement 24 heures.

Ce résultat fait de « Donda » le troisième album le plus écouté en streaming dans les 24 premières heures de sa sortie. L’album 2018 de J Cole « KOD » reste en tête du classement de tous les temps d’Apple Music‌ avec 64,5 millions de streams, suivi de « Views » de Drake, qui a atteint environ 63,5 millions de streams.

L’album de West a également établi un autre record, devenant l’album « Apple Music » le plus important dans 152 pays en même temps. Après l’arrivée de « Donda » ce week-end, West a déclaré dans un article sur Instagram qu’Universal, la société mère de Def Jam Recordings et de West’s G.O.O.D. Music imprint a sorti l’album sans son approbation. L’album devait initialement arriver fin juillet, mais West l’a reporté au 6 août, puis au 22 août, avant que l’album ne sorte sur « Apple Music » et Spotify la semaine suivante.

Kanye West a organisé un événement Apple Music en direct le 22 juillet au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta pour marquer le lancement du nouvel album. Par la suite, le 5 août, un deuxième événement de streaming a eu lieu, également à Atlanta.