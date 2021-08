La Chine met en œuvre de nouvelles règles pour réglementer l’accès aux jeux en ligne pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Comme indiqué par CNBC, les mineurs de moins de 18 ans ne pourront jouer aux titres en ligne qu’une heure par jour (de 20h00 à 21h00) le week-end et les jours fériés, jusqu’à trois heures par semaine. Les jeux en semaine sont interdits.

Des entreprises comme Apple qui fournissent des services de jeux en ligne aux plus petits devront se conformer à ces règles et ne pourront pas permettre aux enfants de moins de 18 ans de jouer au-delà de leurs limites. Les fournisseurs de jeux en ligne seront également tenus d’enregistrer les utilisateurs avec leurs vrais noms et les utilisateurs devront être enregistrés avant de pouvoir jouer. Les entreprises impliquées seront responsables de s’assurer que les mineurs n’accèdent pas aux jeux en dehors du temps imparti.

Selon le gouvernement chinois, les nouvelles règles visent à protéger la santé physique et mentale des enfants, et la presse nationale et l’administration publique ont déclaré que les directives abordent « le problème de l’utilisation excessive par les mineurs » du jeu en ligne. La Chine avait précédemment activé une restriction qui limitait les jeux à une heure et demie par jour, mais les jeux en ligne étaient autorisés la plupart des jours et il n’y avait pas d’autres restrictions.

Pour Apple, il peut y avoir de petites répercussions économiques en raison de la baisse des revenus provenant des frais de l’App Store, mais rien dont les investisseurs et les analystes doivent s’inquiéter, notamment parce qu’un service comme Apple Arcade n’est pas actif en Chine. De plus, Tencent, un important fournisseur de jeux en Chine, a déclaré que seule une petite fraction de ses revenus provenait de jeunes joueurs.