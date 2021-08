Le gouvernement australien envisage de créer de nouvelles lois qui pourraient réglementer de manière plus restrictive les systèmes de paiement numérique tels que Apple Pay, Google Pay et WeChat Pay.

Un rapport commandé par le gouvernement australien sur les systèmes de paiement numérique a fait un certain nombre de recommandations, dont l’une suggérait de réglementer activement Apple Pay et d’autres services de paiement numérique similaires. S’adressant à l’Australian Financial Review, le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que les recommandations seraient soigneusement examinées :

« En fin de compte, si nous ne faisons rien pour réformer le cadre actuel, la Silicon Valley déterminera à elle seule l’avenir de notre système de paiement, qui est un élément vital de notre infrastructure économique. »

En vertu de la loi australienne actuelle, les produits tels qu’Apple Pay ne sont pas classés comme des systèmes de paiement, ce qui les met en dehors des réglementations de paiement. Classer Pay et d’autres services en tant que systèmes de paiement clarifierait le statut réglementaire des portefeuilles numériques en Australie et permettrait au gouvernement de traiter explicitement les grandes entreprises technologiques comme des fournisseurs de paiement.

D’autres recommandations, subordonnées à la classification d’Apple Pay en système de paiement, visent à établir une réglementation unique pour tous les systèmes similaires et une réglementation plus importante que les paiements classiques.