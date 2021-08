Le catalogue Apple TV+ continue de s’enrichir chaque semaine avec de nouveaux contenus de qualité. Aujourd’hui la firme de Cupertino a signé un accord pour le film Raymond et Ray sur Apple TV+.

La nouvelle production d’Apple comptera deux acteurs majeurs tels que Ewan McGregor et Ethan Hawke. Raymond and Ray suivra les histoires des demi-frères Raymond (joué par Ewan McGregor) et Ray (joué par Ethan Hawke), qui vivaient avec un père terrible. La production sera assurée par Alfonso Cuarón, Bonnie Curtis et Julie Lynn ; le film sera réalisé par Rodrigo García.

Malheureusement, les détails sont encore peu nombreux. Pour le moment en effet, une période de sortie pour ce film n’a pas encore été définie, qui arrivera évidemment sur Apple TV+.