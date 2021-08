Une nouvelle étude révèle que les utilisateurs ont dépensé un total de 41,5 milliards de dollars sur l’App Store au cours des six premiers mois de 2021. Google est toujours à la traîne.

Selon les données partagées par Finbold, les consommateurs ont dépensé environ 41,5 milliards de dollars en applications sur l’App Store au cours des six premiers mois de 2021, soit près du double des 23,4 milliards de dollars dépensés par les utilisateurs d’Android sur le Google Play Store. L’App Store a également enregistré une croissance de 22,05% par rapport au montant dépensé par les utilisateurs à la même période il y a un an. Au total, les deux plateformes ont atteint 64,9 milliards de dollars, en hausse de 24,8% sur un an.

Finbold confirme que la croissance des dépenses sur les deux magasins d’applications est principalement due au comportement des consommateurs résultant des mesures liées à la pandémie de coronavirus. L’aspect intéressant est que les utilisateurs semblent s’être « habitués » à utiliser davantage les applications mobiles, étant donné que la tendance à la croissance devrait se poursuivre dans les prochains mois, malgré un assouplissement des mesures de confinement liées au COVID-19.

Le rapport montre également que si les dépenses de l’App Store sont restées importantes, Google Play récupère quelque chose en affichant un taux de croissance plus élevé entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021 : 30 % sur un an. Selon Finbold, cette croissance est également due au fait que la propagation du virus est encore élevée dans les pays à forte densité de population de terminaux Android.

Sur les deux magasins, la plus grosse dépense a été dans le secteur des jeux avec un total de 10,32 milliards de dollars. En ce qui concerne les applications, les trois premières sont TikTok, YouTube et Tinder grâce à leurs fonctionnalités premium.