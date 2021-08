L’application audio sociale Clubhouse introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application iOS qui permettra aux utilisateurs d’écouter des conversations en utilisant l’audio spatial.

L’introduction d’un support audio spatial dans le Clubhouse permettra théoriquement aux utilisateurs de mieux comprendre qui parle à un moment donné. Les utilisateurs entendront des personnes parler de différentes positions, aidant ainsi à identifier la personne qui parle sur le moment.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking.

thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

— Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021