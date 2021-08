Vous n’avez jamais utilisé d’abonnement Apple TV+ ? Pour une durée limitée, Apple vous offre la possibilité de visualiser gratuitement l’un des meilleurs produits de son service multimédia : Home Before Dark.

L’annonce de cette nouveauté vient directement du profil Twitter officiel du service. Dans le tweet, Apple fait savoir que la première saison de la série ne sera disponible gratuitement que pour une durée limitée.

For a limited time, you can watch Season 1 of Home Before Dark for free, exclusively on Apple TV+ https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv

— Apple TV (@AppleTV) August 28, 2021