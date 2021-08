Apple a annoncé un nouveau programme de partenariat qui permettra aux éditeurs qui s’engagent à publier leur contenu sur Apple News de bénéficier d’une réduction de 15% sur les abonnements in-app éligibles.

En échange d’une plus grande présence sur Apple News, les éditeurs inscrits au programme recevront immédiatement 85 % des revenus des lecteurs qui s’inscrivent via l’application sur l’App Store. Tous les autres continueront à ne recevoir que 70% des revenus des utilisateurs qui s’abonnent les premiers depuis l’application officielle ; au cours des années suivantes, le pourcentage s’élève à 85%.

Les éditeurs peuvent demander l’accès au programme de partenariat News à partir d’aujourd’hui. Pour être éligibles, les éditeurs doivent disposer d’une chaîne News et publier tout le contenu dans le format éligible.

Apple soutiendra, financera et collaborera également avec d’autres organisations d’éducation aux médias dans le monde, et la société a renouvelé son soutien à trois grandes organisations à but non lucratif offrant de tels programmes indépendants, notamment Common Sense Media, News Literacy Project et l’Observatoire permanent des jeunes éditeurs.