Il y a quelques jours, nous avons signalé que la chanteuse Olivia Rodrigo s’était associée à Apple pour promouvoir la vidéo de sa nouvelle chanson « Brutal » à l’aide de divers masques AR créés sur iPad avec Procreate et Apple Pencil. Maintenant, Apple a fait un court clip à ce sujet intitulé « Made on iPad ».

Le clip, d’une durée de 30 secondes, a été partagé sur YouTube et montre des parties de la vidéo musicale de « Brutal » d’Olivia Rodrigo, où elle porte les masques AR créés avec l’iPad. La vidéo montre également de brefs moments montrant comment les masques ont été dessinés à l’aide de la fonction FacePaint dans l’application Procreate.

La campagne d’Apple avec Olivia Rodrigo encourage les fans à créer leurs propres #BrutalMasks à partager sur TikTok.

« Inspirés par le morceau « Brutal » d’Olivia Rodrigo, les adeptes de TikTok sont encouragés à créer leurs propres #BrutalMasks. Apple a travaillé avec des artistes tels que Braeden O’Brien, Designical et fiona_art pour créer des tutoriels. Les vidéos suivent un format similaire aux sessions en ligne Today at Apple, dans lesquelles les téléspectateurs sont guidés pas à pas tout au long du processus créatif et invités à partager leur travail. »

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’associe à des artistes pour promouvoir ses produits. En 2019, Selena Gomez a sorti le clip de sa chanson « Lose You To Love Me » entièrement tourné sur l’iPhone 11 Pro. En 2020, Lady Gaga a aussi tourné le clip « Stupid Love » avec l’iPhone 11 Pro.