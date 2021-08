Trois jeux très attendus arrivent sur Apple Arcade : « Asphalt 8 : Airborne+ » de Gameloft, le jeu de rôle « Baldo » inspiré de Zelda et créé par NAPS, et le jeu de tir « DoDonPachi ».

Sorti pour la première fois en 2013, Asphalt 8: Airborne+ est un jeu de course populaire qui présente plus de 240 vraies voitures de marques telles que Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford et Chevrolet. De superbes graphismes, un gameplay d’arcade, de nombreux défis à relever et de nombreuses personnalisations de flotte de voitures.

Disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Apple Arcade.

Baldo est un jeu de rôle d’action-aventure de style Zelda entièrement italien, avec des énigmes, de l’exploration et des combats, le tout dans un monde ouvert dessiné à la main. Les joueurs embarqueront pour un voyage vers une terre magique pleine de mystères à découvrir alors qu’ils accomplissent la mission principale et de nombreuses missions secondaires.

Le jeu est déjà disponible sur Apple Arcade.

DonDonPachi Resurrection HD+ est un jeu de tir de type arcade se déroulant dans le futur, avec différents modes de jeu et une compatibilité avec le Game Center.

Disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade.