Apple vient enfin de sortir le premier épisode de la deuxième saison de l’excellente série « See » sur Apple TV+.

See a été l’une des premières séries à être disponible sur ‌TV+ en 2019 et met en vedette Jason Momoa, Dave Bautista et Alfre Woodard. La série se déroule dans une ère future dans laquelle l’humanité a perdu la capacité de voir et s’est donc adaptée aux circonstances. Apple explique que la deuxième saison racontera l’histoire de Baba Voss, joué par Jason Momoa, qui tente de retrouver sa famille.

Voici la présentation de la deuxième saison (ATTENTION : spoilers pour ceux qui n’ont pas encore vu la première) :

« « See » se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité ait perdu la capacité de voir. Dans la deuxième saison, Baba Voss (Momoa) a du mal à réunir sa famille alors que la menace de guerre entre le royaume de Paya et la République de Trivantian se profile. Malgré tous ses efforts, sa femme et ses enfants voyants sont amenés au premier plan du conflit, où ils font la connaissance du frère de Baba, Edo Voss (Bautista), un général trivantien puissant et rusé, dont la haine latente pour son frère met sa famille en danger. »

Le premier épisode de la deuxième saison de See est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+. Les sept autres épisodes seront publiés chaque semaine.