Apple a publié une petite mise à jour pour les développeurs de l’App Store Connect sur iOS qui permet désormais la création de plusieurs groupes TestFlight.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de l’App Store Connect 1.7, les développeurs peuvent créer plusieurs groupes TestFlight pour mieux gérer la distribution des bêtas. De plus, il est désormais possible de configurer l’accès au build pour chaque groupe. La mise à jour inclut également des corrections de bugs et des améliorations de stabilité.

La nouvelle fonctionnalité des groupes TestFlight permet aux développeurs d’être plus efficaces et efficients pour obtenir les commentaires des bêta-testeurs via iOS, car les tests peuvent être répartis entre différents groupes également en fonction de la version de l’application.

Voici le changelog officiel :

Vous pouvez désormais créer plusieurs groupes de testeurs TestFlight internes et configurer un accès au build pour chacun d’entre eux.

Cette mise à jour intègre également une amélioration de la stabilité et des corrections de bogues.

L’App Store Connect est disponible gratuitement sur l’App Store.