Apple TV+ a enfin publié la bande-annonce officielle de « Come From Away« , une version filmée de la comédie musicale bien-aimée de Broadway.

« Come From Away« , qui se déroule dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre, raconte l’histoire vraie de ce qui s’est passé lorsque 38 avions ont reçu l’ordre inattendu d’atterrir dans une petite ville canadienne. Des enregistrements en direct de la comédie musicale seront diffusés sur le service de streaming Apple TV+, qui sera réalisé par Christopher Ashley et produit par Entertainment One. Irene Sankoff et David Hein, qui ont écrit le livre original, la musique et les paroles, sont les producteurs exécutifs de l’événement.

« Gander, Terre-Neuve. Les voyages aériens aux États-Unis sont fermés et 7 000 passagers se retrouvent dans une petite ville canadienne. Découvrez la comédie musicale Come From Away de Broadway, créée sur Apple TV+ le 10 septembre. »