Apple a récemment publié une nouvelle vidéo d’une session Today at Apple expliquant comment capturer des portraits d’animaux expressifs avec l’iPhone.

La vidéo de dix minutes présente l’employée d’Apple Jahmyra et la photographe Sophie Gamand. Ensemble, ils expliquent comment utiliser différents modes portrait, angle et mise au point pour créer de superbes photos de nos animaux de compagnie. Dans cette session, l’iPhone est utilisé avec l’application Appareil photo standard. Les photos sont prises à l’aide du zoom, du mode portrait et de divers filtres.

La photographe Gamand partage trois étapes simples qui aident à capter l’énergie de nos animaux de compagnie.

Se positionner au même niveau qu’eux

Branchez-vous sur l’énergie de l’animal

Faites briller les personnalités en utilisant des fonctionnalités supplémentaires

Chaque étape met en évidence les fonctionnalités uniques présentes sur l’iPhone que les utilisateurs ne connaissent peut-être pas. En plus du mode portrait, d’autres fonctionnalités telles que Live Photo et les commandes sont également mentionnées.

La série YouTube « Today at Apple » a fait ses débuts en juillet dans le cadre des efforts d’Apple pour mettre les sessions en ligne. Avant la pandémie, les clients pouvaient suivre des cours quotidiens dans l’Apple Store pour apprendre à utiliser leurs appareils. Désormais, Apple propose des sessions en magasin et en ligne.