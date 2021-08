Selon les dernières informations, Foxconn, l’assembleur du futur iPhone 13, intensifie sa campagne de recrutement avec de nouvelles embauches.

À l’approche du lancement du nouvel iPhone, Foxconn a décidé d’embaucher 200 000 autres travailleurs supplémentaires grâce à de nouvelles embauches rapides afin qu’ils puissent augmenter la production. Cependant, les problèmes ne manquent pas, comme l’a rapporté le South China Morning Post par Wang Xue, directeur général de l’usine Foxconn de Zhengzhou. En effet, ce dernier précise que le personnel est le « plus gros goulot d’étranglement » de l’entreprise.

Wang Xue a déclaré que les efforts de recrutement de l’entreprise avaient été soutenus par le gouvernement local et que cela à lui seul devrait très probablement atteindre 200 000 employés de plus que son effectif actuel d’ici la fin septembre. Une fois embauchés, les nouveaux travailleurs seront rapidement placés à leur poste. L’aide du gouvernement local comprendra l’embauche de 100 bus pour « aller rechercher des candidats dans leurs communautés et les déposer aux portes de l’usine ». De plus, Foxconn effectue également des écouvillonnages sur place pour accélérer les choses, dans le but de vouloir éviter autant que possible de nouvelles infections.

L’usine de Zhengzhou peut accueillir jusqu’à 350 000 travailleurs sur les chaînes de montage et produire jusqu’à 500 000 nouveaux iPhone chaque jour. La campagne d’embauche actuelle vise à augmenter encore la production des modèles ‌‌iPhone 13‌‌, qui devraient être annoncés à la fin du mois prochain.