Le PDG d’Apple, Tim Cook, a assisté à une réunion sur la cybersécurité qui s’est tenue à la Maison Blanche aux côtés du président américain Joe Biden et d’autres dirigeants de grandes entreprises technologiques.

Après le sommet, la Maison Blanche a déclaré que les entreprises présentes avaient promis leur aide pour renforcer la cybersécurité aux États-Unis, Apple prévoyant de développer un programme pour améliorer la sécurité tout au long de sa chaîne d’approvisionnement technologique.

Plus précisément, Apple travaillera avec les fournisseurs pour adopter l’authentification multifacteur, améliorer la formation du personnel en matière de sécurité et réagir rapidement aux incidents de cybersécurité. De plus, en réponse à certaines critiques reçues ces dernières semaines, Apple mettra en place de nouvelles mesures de sécurité sur l’App Store pour protéger les enfants et les empêcher de télécharger des contenus inappropriés, tels que des applications de jeu ou de rencontres. Les critiques portaient sur le fait que les filtres d’âge pouvant être activés sur l’App Store sont facilement contournés, permettant aux enfants de télécharger tout type de titre. Cependant, la société a souligné que sur iOS, il existe déjà plusieurs outils tels que le contrôle parental intégré qui vous permettent de choisir quelles applications peuvent être téléchargées par les enfants et combien de temps ils peuvent passer chaque jour sur des applications et des sites Web individuels.

Google prévoit d’investir 10 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité et promet de former 100 000 Américains dans des domaines techniques via son Career Certificate Program. Microsoft a promis 20 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir des outils de sécurité plus avancés et investira 150 millions de dollars pour aider les agences gouvernementales à mettre à niveau leurs systèmes de sécurité. IBM prévoit de former plus de 150 000 personnes dans le secteur de la cybersécurité en trois ans et a annoncé une nouvelle solution de stockage de données pour les entreprises gérant des infrastructures critiques. Amazon Web Services prévoit de fournir des dispositifs d’authentification multifacteur gratuits aux titulaires de compte pour améliorer la sécurité et proposera également une formation de sensibilisation à la sécurité.

Au cours de la réunion, le président Joe Biden a demandé aux dirigeants de ces entreprises d’aider à améliorer la cybersécurité des infrastructures critiques et de l’économie, les exhortant à former une main-d’œuvre plus importante et à apporter des améliorations en matière de cybersécurité dans leurs industries.