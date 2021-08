L’Académie des arts et des sciences de la télévision couronne deux séries TV Apple TV+ comme gagnantes : « For All Mankind » et de « Calls ».

« Calls » a remporté le prix dans la section Outstanding Motion Design tandis que « For All Mankind: Time Capsule » a remporté le prix dans la catégorie Outstanding Innovation in Interactive Media. Tous les lauréats des différentes catégories avec jury sont élus par un jury de professionnels de chaque secteur.

Rappelons que le mois dernier Apple a totalisé 35 nominations, dont 20 pour Ted Lasso qui devient ainsi la série comique à avoir reçu le plus de nominations. Les prix seront remis aux Creative Arts Emmy Awards 2021, qui se tiendront à Los Angeles les 11 et 12 septembre 2021.

For All Mankind : Time Capsule offre une fantastique expérience de réalité augmentée qui raconte le passé de Gordo et Tracy Stevens, tandis que Calls révèle l’histoire mystérieuse d’un groupe d’étrangers à travers des conversations téléphoniques.